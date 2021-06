Meteo Italia: tempesta di grandine improvvisa, chicchi grandi come noci e danni (Di martedì 29 giugno 2021) Le previsioni Meteo avevano avvisato che il caldo avrebbe avuto un momento di pausa. Nessuno si aspettava però la violenta grandinata che ha colpito l’area nelle ore scorse. chicchi di grandine grandi come palline da golf e raccolti danneggiati. Secondo Coldiretti, fino all’80% dei prodotti dei vigneti sono andati persi. “I nostri tecnici si sono subito mobilitati – conferma in un nota Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia – per prestare assistenza alle aziende agricole colpite da questa violenta grandinata. Secondo le prime stime, nei territori ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Le previsioniavevano avvisato che il caldo avrebbe avuto un momento di pausa. Nessuno si aspettava però la violentanata che ha colpito l’area nelle ore scorse.dipalline da golf e raccolti danneggiati. Secondo Coldiretti, fino all’80% dei prodotti dei vigneti sono andati persi. “I nostri tecnici si sono subito mobilitati – conferma in un nota Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia – per prestare assistenza alle aziende agricole colpite da questa violentanata. Secondo le prime stime, nei territori ...

