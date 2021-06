Meteo BOLOGNA, caldo molto intenso. Il barlume di un refrigerio (Di martedì 29 giugno 2021) Meteo BOLOGNA.BOLOGNA patisce la calura per la sua particolare posizione geografica. È una città che d’estate l’afa la fa da padrona. Oggi sarà una calda e afosa giornata estiva. Ma ci sono notizie buone, avremo un graduale abbassamento della temperatura. Ma il caldo tornerà importante subito dopo. Martedì 29 giugno: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 35°C Mercoledì 30: sereno. Temperatura da 19°C a 32°C Giovedì 1 luglio: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 32°C Possibilità di precipitazioni 50% Venerdì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 30°C Possibilità di precipitazioni 40% Sabato 3: molto nuvoloso ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 giugno 2021)patisce la calura per la sua particolare posizione geografica. È una città che d’estate l’afa la fa da padrona. Oggi sarà una calda e afosa giornata estiva. Ma ci sono notizie buone, avremo un graduale abbassamento della temperatura. Ma iltornerà importante subito dopo. Martedì 29 giugno: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 35°C Mercoledì 30: sereno. Temperatura da 19°C a 32°C Giovedì 1 luglio: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 32°C Possibilità di precipitazioni 50% Venerdì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 30°C Possibilità di precipitazioni 40% Sabato 3:nuvoloso ...

