Messaggi vocali | quanto pubblico | whatsapp verso il cambiamento

(Di martedì 29 giugno 2021) L’idea deiin un’applicazione distica istantanea è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa, diventando una delle funzioni maggiormente utilizzate da qualsiasi utente, un vero e proprio stile di vita. Per questosta apportando delle novità da tenere in considerazione, visto il vastissimoa cui si rivolge.(Adobe Stock)Come rivelato dal sempre aggiornato WABetaInfo, ormai un punto di riferimento per l’applicazione informatica distica istantanea centralizzata statunitense che dal 2004 è entrata nella famiglia allargata di Facebook, ...

repubblica : WhatsApp, novità per i messaggi vocali: niente più errori, si potranno ascoltare prima dell'invio

'Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice'. Canta così Tommaso Paradiso in una delle sue più celebri canzoni, ed è proprio diche è tornato a parlare in una storia pubblicata su Instagram che ha poi scatenato commenti e qualche discussione. Da alcuni giorni Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che ...Come spesso accade, WABetaInfo ha avuto accesso a una versione beta di Android , nella quale è nascosta una funzionalità che permette di riprodurre icon una modalità grafica ...Tommaso Paradiso si scaglia contro la nuova funzione WhatsApp che permette agli utenti di ascoltare i messaggi audio a velocità raddoppiata. O meglio, se la prende con chi ne fa uso, ...Quasi due italiani su tre (62%) preferiranno interagire con i brand attraverso canali digitali anche dopo la pandemia. Dallo studio di Nuance condotto in 11 Paesi a livello globale emergono le aspetta ...