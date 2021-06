Mercato Milan – Hauge, in caso di buona offerta la cessione è possibile (Di martedì 29 giugno 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Il futuro di Jens Petter Hauge rimane incerto. La cessione è un'ipotesi tutt'altro che remota Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Le ultime suldel. Il futuro di Jens Petterrimane incerto. Laè un'ipotesi tutt'altro che remota

Advertising

AlfredoPedulla : L’addio di #Berardi al #Sassuolo in questa sessione di mercato è probabile, alle condizioni giuste. Ci sono stati s… - sportmediaset : Il Milan non molla #Kessie: avanti con la trattativa. #SportMediaset - PBPcalcio : Lo dico? Lo dico. Secondo me quest'estate ci divertiremo anche noi. #Milan #Mercato #ChampionsLeague - Calciomerc : Con l’ arrivo di Roberto #DAversa sulla panchina della #Sampdoria si da il via al mercato del club blucerchiato. Il… - gattomilanista : @Johnnybravo1908 Io mai ho parlato e mai parlerò di mercato Milan, non Troverete mi tweet su presunte voci si vedra… -