Mercato immobiliare | la presenza delle terme dà appeal alle località

(Di martedì 29 giugno 2021) MILANO – “Lanon influenza in maniera particolare il. Spesso si trovano inturistiche dove già esiste undi casa vacanza o di investimento con finalità ricettive e per cui si inseriscono in un’offerta complessiva della zona. Ciò non toglie che in questi anni abbiamo visto come ladi strutture di questo tipo accresca complessivamente l’che ne sono interessate”. E’ quanto afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio ...

Advertising

infoiteconomia : Mercato immobiliare Usa bollente: ad aprile +15% i prezzi. Phoenix regina degli aumenti - infoiteconomia : Il mercato immobiliare a Barga prima e dopo il covid. Intervista con Rosanna Marini - Picinali_M : RT @Picinali_M: #Mercato #immobiliare: Protocollo d’Intesa contro l’#abusivismo nell’esercizio della professione - Picinali_M : #Mercato #immobiliare: Protocollo d’Intesa contro l’#abusivismo nell’esercizio della professione - GianMaB : RT @sole24ore: Mercato immobiliare Usa bollente:?ad aprile +15% i prezzi. Phoenix regina degli aumenti -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato immobiliare

... la casa per le vacanze dell'Elevato è sulper chiunque volesse soggiornarvi e avesse la ... realtà leader di intermediazionedi dimore e casolari di prestigio per le vacanze. "È ..."La forza delstatunitense è guidata in parte dalla reazione alla pandemia di Covid, in quanto i potenziali acquirenti si spostano dagli appartamenti urbani alle case suburbane. I ...Secondo un recente report di Nomisma, non si è spento il desiderio di investire nel mattone, ma attenzione al rischio e alle disponibilità necessarie.Phoenix, per il ventitreesimo mese consecutivo, è la città con l’aumento annuale maggiore, seguita sempre da San Diego e Seattle: per loro, rialzi record, superiori al 20%.