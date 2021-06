Meloni: “Cashback e lotteria degli scontrini sono un’idiozia che ci costa 4 miliardi” (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – “Il Cashback sarà “sospeso” dal 1° luglio. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a dire chiaramente da subito che Cashback e lotteria degli scontrini sono un’idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi”. Così su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni (foto), che aggiunge: “I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – “Ilsarà “sospeso” dal 1° luglio. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a dire chiaramente da subito cheche ci. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi”. Così su Facebook la leader di FdI, Giorgia(foto), che aggiunge: “I quasi 2risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, ...

Adnkronos : #Cashback sospeso dal 1 luglio, Meloni: 'Tentativo di controllare gli italiani in cambio di elemosina, ora ci è arr… - fede_beth : Il #cashback ha restituito 300 euro ai miei genitori: ex operaio siderurgico lui, adesso in pensione, casalinga lei… - marinellafly12 : RT @CiccioniSe: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sempre dalla parte degli evasori #cashback #meloni #FratellidItalia - MenegazziMarina : RT @tempoweb: 'C'è arrivato anche #Draghi' #cashback annullato Esulta #GiorgiaMeloni Basta elemosina, quei fondi ai lavoratori https://t.co… - Fatamor57348484 : RT @CorvinoSantino: Il #cashback non è altro che il dimezzamento dell'IVA per gli acquisti fatti con la moneta elettronica Ora tutti paghe… -