MediaWorld festeggia trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita (Di martedì 29 giugno 2021) In occasione dei trent’anni in Italia di MediaWorld durante il mese di luglio apriranno tre nuovi punti vendita a Salerno, Roma e Torino L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 29 giugno 2021) In occasione deiindidurante il mese di luglio apriranno trea Salerno, Roma e Torino L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoTechNet : MediaWorld festeggia trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita - TuttoAndroid : MediaWorld festeggia trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita - GoldenBackstage : . @MediaWorld festeggia 30 anni di presenza in Italia e apre tre nuovi #MediaWorldSmart, negozi di prossimità - bitcityit : MediaWorld Italia compie 30 anni e festeggia con l'apertura a luglio di tre nuovi punti vendita: Il primo luglio ap… - ReTwitStorm_ita : #Mediaworld #Festeggia i #Trent’anni in #Italia con l’#Apertura di tre #Nuovi #Punti vendita -