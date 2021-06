MediaWorld: a luglio l’apertura di tre nuovi punti vendita smart (Di martedì 29 giugno 2021) MediaWorld compie 30 anni accelerando sull’ominicanalità e l’apertura a luglio di tre nuovi punti vendita smart MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, celebra 30 anni di presenza in Italia; mercato strategico in cui l’azienda investe e cresce. Fin dal 1991, anno della sua fondazione, MediaWorld ha contribuito a sostenere il processo di innovazione degli Italiani; diffondendo il valore della tecnologia a persone, famiglie, professionisti e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 giugno 2021)compie 30 anni accelerando sull’ominicanalità edi tre, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, celebra 30 anni di presenza in Italia; mercato strategico in cui l’azienda investe e cresce. Fin dal 1991, anno della sua fondazione,ha contribuito a sostenere il processo di innovazione degli Italiani; diffondendo il valore della tecnologia a persone, famiglie, professionisti e ...

Advertising

TuttoTechNet : MediaWorld festeggia trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita - TuttoAndroid : MediaWorld festeggia trent’anni in Italia dando il via a tre nuovi punti vendita - bitcityit : MediaWorld Italia compie 30 anni e festeggia con l'apertura a luglio di tre nuovi punti vendita: Il primo luglio ap… -