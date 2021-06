Mbappé chiede scusa ai francesi: «Tristezza infinita, io desolato» (Di martedì 29 giugno 2021) Il fallimento di Mbappé con il Psg e la Nazionale. Il messaggio del campione sui social: «Non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi scuso per questa situazione. Sono desolato per il calcio di rigore» Leggi su corriere (Di martedì 29 giugno 2021) Il fallimento dicon il Psg e la Nazionale. Il messaggio del campione sui social: «Non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi scuso per questa situazione. Sonoper il calcio di rigore»

Corriere : Il fallimento di Mbappé, dal Psg ko in Champions alla Nazionale. E lui chiede scusa ai francesi - EmeiMarkus : Mbappé chiede scusa ai francesi: «Ho un'immensa tristezza. Sono desolato per il calcio di rigore» - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Francia eliminata, Mbappé chiede scusa per il rigore: 'Volevo aiutare la squadra ma ho fallito' - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Il fallimento di Mbappé, dal Psg ko in Champions alla Nazionale. E lui chiede scusa ai francesi - TuttoMercatoWeb : Francia eliminata, Mbappé chiede scusa per il rigore: 'Volevo aiutare la squadra ma ho fallito' -

