Maxi focolaio a Maiorca, la protesta dai balconi dei ragazzi in quarantena: «Siamo negativi, vogliamo uscire» – Il video (Di martedì 29 giugno 2021) Sono arrivati a 1.167 i contagi di Coronaviruslegati ai focolai registrati in Spagna tra studenti in gita di fine anno scolastico a Maiorca e Minorca. Lo ha detto in conferenza stampa Fernando Simón, responsabile del team di risposta all'emergenza del governo spagnolo. Le persone in quarantena sono oggi 4.796. «Si tratta di cifre importanti», ha fatto sapere l'epidemiologo, secondo il quale il fatto che si tratti di cluster legati ad attività di svago con partecipazione di centinaia di persone provenienti da luoghi diversi (le origini sarebbero un concerto e feste con "poco controllo" sanitario) hanno fatto sì che si creasse una "situazione perfetta" per ...

