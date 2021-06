Mascherine all'aperto, a Napoli sono ancora obbligatorie ma i turisti non lo sanno (Di martedì 29 giugno 2021) Da oggi in Campania entra in vigore l?ordinanza regionale numero 19 - firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca - che impone l?obbligo di indossare la mascherina anche... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 giugno 2021) Da oggi in Campania entra in vigore l?ordinanza regionale numero 19 - firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca - che impone l?obbligo di indossare la mascherina anche...

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - NicolaPorro : Non solo l’ordinanza con l’obbligo di mascherina all’aperto. Lo sceriffo De Luca impone altri limiti e per fine set… - LegaSalvini : ?? Maurizio Belpietro: 'Oggi finalmente ci togliamo il bavaglio. Finisce l’obbligo di indossare le mascherine all’ap… - Absolut32791095 : RT @Gianmar26145917: MG #Maglie: 'Se i campani non alzano il culo e si ribellano, sull'obbligo mantenuto da #DeLuca delle #mascherine all'a… - robbyfox21 : RT @Gianmar26145917: MG #Maglie: 'Se i campani non alzano il culo e si ribellano, sull'obbligo mantenuto da #DeLuca delle #mascherine all'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all Sileri: 'La variante Delta cambia tutto, una sola somministrazione non basta' VACCINI E MASCHERINE Intanto l'Italia, tutta in zona bianca, supera i 50 milioni di dosi somministrate e conta quasi 18 milioni di persone immunizzate. E da ieri la mascherina all'aperto non è più ...

Tra Grillo e Conte sembra finita Nel giorno in cui nel resto d'Italia è decaduto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, in Campania l'obbligo permane fino al 31 luglio a seguito di un'ordinanza emessa da Regione Campania (...

Mascherine all'aperto, stop all'obbligo in Italia Adnkronos Via mascherine all'aperto, Tajani (FI): "Da oggi torniamo a respirare normalità" Politica - Ora obiettivo zero vittime e rilancio dell'economia. I giovani vogliono il lavoro, non il reddito di cittadinanza'. Sono le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ...

Gli italiani non tolgono la mascherina "Troppa paura, è istinto di difesa" La ricerca: 8 su 10 la terranno anche all’aperto. Il filosofo Demetrio: "Un antidoto, il trauma Covid ci ha segnati" ...

