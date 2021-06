Mascherina, sondaggio-choc: ecco quanti italiani vogliono tenerla lo stesso (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Incredibile ma vero, la maggioranza degli italiani non è pronta a togliere la Mascherina anche se ora l’obbligo all’aperto non c’è più: lo dice un sondaggio Coldiretti/Ixè. Secondo la ricerca, durante l’estate più di otto cittadini su dieci (82%) dichiarano di volerla tenere. A quanto pare, “per garantirsi una protezione contro i rischi di una ripresa dei contagi, soprattutto nelle zone affollate”. Insomma, l’allarmismo di esperti e governo sui rischi del Covid, ora per via dell’ennesima variante (la Delta), ha funzionato: ora che gli italiani possono togliersi la Mascherina, se la tengono. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Incredibile ma vero, la maggioranza deglinon è pronta a togliere laanche se ora l’obbligo all’aperto non c’è più: lo dice unColdiretti/Ixè. Secondo la ricerca, durante l’estate più di otto cittadini su dieci (82%) dichiarano di volerla tenere. A quanto pare, “per garantirsi una protezione contro i rischi di una ripresa dei contagi, soprattutto nelle zone affollate”. Insomma, l’allarmismo di esperti e governo sui rischi del Covid, ora per via dell’ennesima variante (la Delta), ha funzionato: ora che glipossono togliersi la, se la tengono. ...

Advertising

arthemysya : RT @matteo_1093: @valy_s Usare la mascherina nelle zone affollate e quindi non abbandonarla definitivamente può avere senso. Se invece l’82… - IlPrimatoN : L'indagine di Coldiretti/Ixè sulle paure (inculcate) degli italiani - matteo_1093 : @valy_s Usare la mascherina nelle zone affollate e quindi non abbandonarla definitivamente può avere senso. Se inve… - ArneodoCristina : Uscita con cane ....piccolo sondaggio no Mask vincono su si Mask ma il divertente è stato vedere due ragazzi cinesi… - peterkama : secondo un sondaggio di COLDIRETTI l'82% degli italiani non vuole rinunciare alla mascherina -