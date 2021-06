Mascherina al chiuso, chi è vaccinato potrà toglierla a breve: ecco quando, l’ipotesi del Governo (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – Da ieri, lunedì 28 giugno, è decaduto l’obbligo di indossare la Mascherina all’aperto in zona bianca. Tuttavia l’obbligo di indossarla permane all’interno dei luoghi chiusi: in metro, nei bar, nei ristoranti. Si sta pensando però di allentare ancor di più le restrizioni, almeno per le persone vaccinate. Se la situazione epidemiologica continuerà a migliorare e le vaccinazioni proseguiranno allora si potrebbe pensare a far cadere l’obbligo della Mascherina al chiuso, per le persone vaccinate con ambedue le dosi. Tuttavia la Variante Delta continua la sua corsa e l’Italia deve farsi trovare preparata. Mascherine al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – Da ieri, lunedì 28 giugno, è decaduto l’obbligo di indossare laall’aperto in zona bianca. Tuttavia l’obbligo di indossarla permane all’interno dei luoghi chiusi: in metro, nei bar, nei ristoranti. Si sta pensando però di allentare ancor di più le restrizioni, almeno per le persone vaccinate. Se la situazione epidemiologica continuerà a migliorare e le vaccinazioni proseguiranno allora si potrebbe pensare a far cadere l’obbligo dellaal, per le persone vaccinate con ambedue le dosi. Tuttavia la Variante Delta continua la sua corsa e l’Italia deve farsi trovare preparata. Mascherine al ...

