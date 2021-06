Masantonio si sposta alla domenica sera per evitare la Nazionale Mediaset se la prende con i ‘polli da tastiera’ ma fa peggio

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 giugno 2021) Alessandro Preziosi -Nuove variazioni nel prime time di Canale 5. Questa volta è– Sezione Scomparsi a cambiare giorno di messa in onda, così dalata di venerdì 2 luglio, quando tutti o quasi saranno sintonizzati su Rai 1 (e Sky) per seguire il quarto di finale degli Europei tra Italia e Belgio. La fiction con protagonista Alessandro Preziosi, dopo lo scarso esordio di venerdì scorso (solo il 10.1% di share, con appena 1.688.000 spettatori), questa settimana andrà in onda4 luglio con la seconda puntata (qui le anticipazioni). Al suo posto venerdì ci sarà il ...