Masantonio si sposta alla domenica per evitare la Nazionale. Mediaset se la prende con i ‘polli da tastiera’ ma fa peggio (Di martedì 29 giugno 2021) Alessandro Preziosi - Masantonio Nuove variazioni nel prime time di Canale 5. Questa volta è Masantonio – Sezione Scomparsi a cambiare giorno di messa in onda, così da evitare la serata di venerdì 2 luglio, quando tutti o quasi saranno sintonizzati su Rai 1 (e Sky) per seguire il quarto di finale degli Europei tra Italia e Belgio. La fiction con protagonista Alessandro Preziosi, dopo lo scarso esordio di venerdì scorso (solo il 10.1% di share, con appena 1.688.000 spettatori), questa settimana andrà in onda domenica 4 luglio con la seconda puntata (qui le anticipazioni). Al suo posto venerdì ci sarà il film Adaline – ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 giugno 2021) Alessandro Preziosi -Nuove variazioni nel prime time di Canale 5. Questa volta è– Sezione Scomparsi a cambiare giorno di messa in onda, così dala serata di venerdì 2 luglio, quando tutti o quasi saranno sintonizzati su Rai 1 (e Sky) per seguire il quarto di finale degli Europei tra Italia e Belgio. La fiction con protagonista Alessandro Preziosi, dopo lo scarso esordio di venerdì scorso (solo il 10.1% di share, con appena 1.688.000 spettatori), questa settimana andrà in onda4 luglio con la seconda puntata (qui le anticipazioni). Al suo posto venerdì ci sarà il film Adaline – ...

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio sposta Anticipazioni Masantonio/ Seconda puntata 2 luglio: l'investigatore ha una figlia? Nel secondo episodio della serata, invece, il focus si sposta sul rapporto tra Masantonio e il suo collega Sandro Riva, intenzionato a scoprire chi è lui e che cosa si nasconde dietro alla sua ...

Condividi su Sabato 26 giugno, alle ore 14:00 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Linea Blu. Dopo aver visitato il Salone Nautico di Venezia, Donatella Bianchi si sposta in Sardegna per perlustr ...

Anticipazioni Masantonio/ Seconda puntata 2 luglio: l'investigatore ha una figlia? Nel secondo episodio della serata, invece, il focus si sposta sul rapporto tra Masantonio e il suo collega Sandro Riva, intenzionato a scoprire chi è lui e che cosa si nasconde dietro alla sua ...