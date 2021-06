Marco de Vincenzo, lo stilista che ha conquistato Levante e Beyoncé (Di martedì 29 giugno 2021) Marco de Vincenzo fa parte della New Wave della moda milanese. Maestro nell’uso dei tessuti e della tecnologia per la costruzione degli abiti, può vantare una folta schiera di ammiratori tra gli addetti al lavoro, il pubblico e le celebs. Biografia Marco de Vincenzo è nato a Messina nel 1978. A 18 anni, dopo il diploma al liceo Classico, lascia la sua amatissima città per inseguire il suo sogno e si iscrive a Roma allo Istituto Europeo di Design. Appena laureato, viene chiamato da Fendi per entrare a far parte dell’ufficio stile come designer di accessori. Lì ha modo di entrare sotto l’ala protettrice di Silvia Venturini ... Leggi su amica (Di martedì 29 giugno 2021)defa parte della New Wave della moda milanese. Maestro nell’uso dei tessuti e della tecnologia per la costruzione degli abiti, può vantare una folta schiera di ammiratori tra gli addetti al lavoro, il pubblico e le celebs. Biografiadeè nato a Messina nel 1978. A 18 anni, dopo il diploma al liceo Classico, lascia la sua amatissima città per inseguire il suo sogno e si iscrive a Roma allo Istituto Europeo di Design. Appena laureato, viene chiamato da Fendi per entrare a far parte dell’ufficio stile come designer di accessori. Lì ha modo di entrare sotto l’ala protettrice di Silvia Venturini ...

