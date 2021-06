Maradona | l' avvocato del medico | ' Si e' sempre preso cura di lui in ogni momento

(Di martedì 29 giugno 2021) L'di Leopoldo Luque,personale di Diego, afferma che il suo assistito negaresponsabilita' per la morte dell'icona del calcio. Luque e' apparso davanti ai pubblici ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MARADONA - L'avvocato chiede l'arresto di quattro persone - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - L'avvocato chiede l'arresto di quattro persone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - L'avvocato chiede l'arresto di quattro persone - DilectisG : RT @napolimagazine: MARADONA - L'avvocato chiede l'arresto di quattro persone - napolimagazine : MARADONA - L'avvocato chiede l'arresto di quattro persone -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona avvocato

L'di Leopoldo Luque, medico personale di Diego, afferma che il suo assistito nega ogni responsabilita' per la morte dell'icona del calcio. Luque e' apparso davanti ai pubblici ...ha perso la vita a causa di chi lo accudiva' Per l'Mario Baudry il quadro è già sufficientemente chiaro da sollecitare provvedimenti immediati. "ha perso la vita a causa ...Leopoldo Luque si e' presentato a deporre davanti ai pm argentini (ANSA) ...Per visualizzare video con partite, momenti salienti, gol, anteprime, momenti iconici e altro, visita OneFootball.