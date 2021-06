Mana: la serie avrà due nuovi giochi e una serie anime (Di martedì 29 giugno 2021) Square Enix sta celebrando 30 anni del classico Rpg Mana, e per celebrare l’anniversario, ha annunciato dei nuovi progetti per il franchise Mana tramite un livestream di domenica. Ci sarà un nuovo gioco mobile chiamato Echoes of Mana, una serie anime intitolata Legend of Mana: The Teardrop Crystal, e un nuovo gioco senza titolo per console. Echoes of Mana sarà un Action RPG free-to-play in arrivo su Android e iOS. Il filmato del trailer inglese suggerisce che il gioco riunirà i personaggi di vari titoli Mana – forse ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Square Enix sta celebrando 30 anni del classico Rpg, e per celebrare l’anniversario, ha annunciato deiprogetti per il franchisetramite un livestream di domenica. Ci sarà un nuovo gioco mobile chiamato Echoes of, unaintitolata Legend of: The Teardrop Crystal, e un nuovo gioco senza titolo per console. Echoes ofsarà un Action RPG free-to-play in arrivo su Android e iOS. Il filmato del trailer inglese suggerisce che il gioco riunirà i personaggi di vari titoli– forse ...

