"Ma quanto sono sfigati?". Salvini, queste scritte sotto casa: come risponde allo sfregio | Guarda (Di martedì 29 giugno 2021) Matteo Salvini è stato impegnato a Gallarate, in provincia di Varese, dove ha fatto vedere e sentire tutto il suo sostegno al sindaco Andrea Cassani, pronto a ricandidarsi. Parecchia la folla che ha voluto salutare il passaggio del segretario della Lega: "Abbiamo dovuto improvvisare un saluto salendo su una panchina perché tutta la gente nella sede non ci entrava". Non è però mancato qualche contestatore nascosto, che ha fatto trovare delle scritte offensive su un muro proprio sotto la finestra di una casa. "Salvini mer***" recitava molto sinteticamente il "murales", con una postilla a fianco: "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Matteoè stato impegnato a Gallarate, in provincia di Varese, dove ha fatto vedere e sentire tutto il suo sostegno al sindaco Andrea Cassani, pronto a ricandidarsi. Parecchia la folla che ha voluto salutare il passaggio del segretario della Lega: "Abbiamo dovuto improvvisare un saluto salendo su una panchina perché tutta la gente nella sede non ci entrava". Non è però mancato qualche contestatore nascosto, che ha fatto trovare delleoffensive su un muro propriola finestra di una. "mer***" recitava molto sinteticamente il "murales", con una postilla a fianco: "Non ...

Advertising

officialmaz : Queste sono ragazze speciali. Ironiche. E, per quanto mi riguarda, Iconiche. Forza @NapoliLadies! - _Morik92_ : Tweet dedicato a Patrick Vieira, le sue dichiarazioni del 17/06 in cui velatamente diceva che la #SUI fosse debole… - lofioramonti : Vuoi mettere quanto sono fighi e migliorativi per il paesaggio gli inceneritori (che qualcuno ha proposto di costru… - captainxwitch : @yuebing017 Non sai quanto sono contenta di leggere ciò, op è il mio comfort anime/manga e vedere che lo diventa an… - _ruxandraa_ : VI PREGO SONO DISPERATA GUARDATE QUANTO CAZZO È FANTASTICO PORCA TROIA JIMIN -