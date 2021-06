**M5S: rottura Grillo-Conte preoccupa Pd, Renzi esulta 'tutto bene e secondo previsioni'** (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - La speranza di una ricomposizione spazzata via dal post di Beppe Grillo e l'avanzare dello spettro di una possibile scissione dei 5 Stelle. Una situazione a cui il Pd guarda con rispetto ma anche un po' di preoccupazione, dice il segretario dem Enrico Letta oggi a Bologna. Un timore che non investe però la stabilità dal governo: secondo il segretario Pd non ci saranno ripercussioni. "I numeri ci sono", la valutazione di una ex-ministra oggi alla Camera subito dopo la 'bomba' sganciata da Grillo mentre tenta di scambiare due parole con un Alfonso Bonafede perso in una telefonata senza fine. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - La speranza di una ricomposizione spazzata via dal post di Beppee l'avanzare dello spettro di una possibile scissione dei 5 Stelle. Una situazione a cui il Pd guarda con rispetto ma anche un po' dizione, dice il segretario dem Enrico Letta oggi a Bologna. Un timore che non investe però la stabilità dal governo:il segretario Pd non ci saranno ripercussioni. "I numeri ci sono", la valutazione di una ex-ministra oggi alla Camera subito dopo la 'bomba' sganciata damentre tenta di scambiare due parole con un Alfonso Bonafede perso in una telefonata senza fine. ...

