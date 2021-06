**M5S: quei contatti tra Casaleggio e Grillo, il timore del garante per i ricorsi** (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Con un colpo di teatro degno del suo repertorio, Beppe Grillo rompe con Giuseppe Conte e 'resuscita' il patto con Davide Casaleggio. Il garante M5S annuncia infatti una votazione per eleggere i membri del Comitato direttivo, che si terrà su Rousseau, la 'vecchia' piattaforma da cui i pentastellati hanno divorziato neanche un mese fa raggiungendo un faticoso accordo per il trasferimento dei dati degli iscritti. "Ho chiesto a Davide Casaleggio di consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma Rousseau e lui ha accettato", scrive oggi Grillo sul blog. Fonti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Con un colpo di teatro degno del suo repertorio, Bepperompe con Giuseppe Conte e 'resuscita' il patto con Davide. IlM5S annuncia infatti una votazione per eleggere i membri del Comitato direttivo, che si terrà su Rousseau, la 'vecchia' piattaforma da cui i pentastellati hanno divorziato neanche un mese fa raggiungendo un faticoso accordo per il trasferimento dei dati degli iscritti. "Ho chiesto a Davidedi consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma Rousseau e lui ha accettato", scrive oggisul blog. Fonti del ...

