M5s | l' irritazione di Grillo | Conte ha esagerato Toni arroganti di chi non vuole il dialogo ma un aut aut

(Di martedì 29 giugno 2021) Il M5s continua nella sua guerra interna, le parole pronunciate ieri dall'ex premier Giuseppenon sono piaciute a Beppe. Il garante ha prima annunciato una replica con un video, ma poi ha preferito prendere tempo e riflettere sul da farsi. "Ha", ha confidato l'ex comico a chi ha avuto modo di parlare con lui. L’del fondatore del Movimento - si legge sul Corriere della Sera - più che per la mossa diè, come spiegano alcune fonti, "per idi chi non cerca ilma pone aut aut". Segui su ...

Corriere della Sera

L'del fondatore più che per la mossa di Conte è - come spiegano alcune fonti - "per i ... Crimi, in odore di un ruolo di primo piano anche nel Neo, però non vuole forzare la mano per la ...L'per la scarsa capacità comunicativa del nuovo socio comincia a diventare qualcosa di ... Il cofondatore delnon ha grande dimestichezza con le questioni legali. Quando si trattò di ...Lui, Grillo, nella giornata precedente aveva fatto capire di essere pronto a sedersi a un tavolo. Aveva addirittura messo nero su bianco in una e-mail i punti su cui era disposto a trattare. E nonosta ...L'impressione è che il garante non voglia rompere, ma l'aut aut dell'ex premier non è piaciuto. Crimi attende la mossa del fondatore per convocare l'Assemblea ...