M5s, Letta: 'Travaglio che mi preoccupa, ma il governo non rischia' (Di martedì 29 giugno 2021) La spaccatura nel M5s 'è un Travaglio complesso' a cui guardiamo 'con grande rispetto e con un po' di preoccupazione'. A dirlo è il segretario dem, Enrico Letta. 'E' il momento di unire, non di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) La spaccatura nel M5s 'è uncomplesso' a cui guardiamo 'con grande rispetto e con un po' dizione'. A dirlo è il segretario dem, Enrico. 'E' il momento di unire, non di ...

Advertising

ve10ve : RT @La7tv: #omnibus @ilariolombardo sottolinea come la decisione di #Conte leader del M5S non sia stata presa attraverso un dibattito inter… - fseviareggio : RT @MediasetTgcom24: M5s, Letta: 'Travaglio che mi preoccupa, ma il governo non rischia' #m5s - DespricableMe : RT @Apndp: '#Giuseppi non ha visione politica/esperienza di organizzazioni/capacità di innovazione' #Grillo asfalta in un colpo solo #M5S #… - luciapanizio : RT @mariolavia: Allora, il M5s è finito. Crolla tutta la linea dell’alleaMia strategica del Pd. Letta deve sperare che nasca un partitino d… - riccard77650870 : RT @Apndp: '#Giuseppi non ha visione politica/esperienza di organizzazioni/capacità di innovazione' #Grillo asfalta in un colpo solo #M5S #… -