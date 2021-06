M5S, i contatti tra Casaleggio e Grillo: timore del garante per ricorsi (Di martedì 29 giugno 2021) Con un colpo di teatro degno del suo repertorio, Beppe Grillo rompe con Giuseppe Conte e ‘resuscita’ il patto con Davide Casaleggio. Il garante M5S annuncia infatti una votazione per eleggere i membri del Comitato direttivo, che si terrà su Rousseau, la ‘vecchia’ piattaforma da cui i pentastellati hanno divorziato neanche un mese fa raggiungendo un faticoso accordo per il trasferimento dei dati degli iscritti. “Ho chiesto a Davide Casaleggio di consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma Rousseau e lui ha accettato”, scrive oggi Grillo sul blog. Fonti del Movimento fanno notare ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Con un colpo di teatro degno del suo repertorio, Bepperompe con Giuseppe Conte e ‘resuscita’ il patto con Davide. IlM5S annuncia infatti una votazione per eleggere i membri del Comitato direttivo, che si terrà su Rousseau, la ‘vecchia’ piattaforma da cui i pentastellati hanno divorziato neanche un mese fa raggiungendo un faticoso accordo per il trasferimento dei dati degli iscritti. “Ho chiesto a Davidedi consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma Rousseau e lui ha accettato”, scrive oggisul blog. Fonti del Movimento fanno notare ...

