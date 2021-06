M5s | Grillo contro Conte | Non ha visione politica né capacità manageriali

(Di martedì 29 giugno 2021) "Non sarò un prestanome.decida se essere un padre padrone o un genitore generoso ". Giuseppeaveva concluso così la sua conferenza stampa: non aveva mollato il Movimento Cinque Stelle ,...

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - La7tv : #omnibus @GuidoCrosetto commenta le parole di #Conte contro #Grillo sul futuro del #M5S: 'Ha favorito la nascita de… - diego__tb_ : @Europeo91785337 @beppe_grillo @GiuseppeConteIT Odio i complottismi, ma qualcosa sotto c’è di sicuro. Grillo sapeva… - FrancescoMudu : Vorrei capire una cosa, questo non è buono a fare il capopartito ma a fare il Presidente del Consiglio si? #Conte #Grillo #M5S -

Il fondatore dei Cinquestelle affonda Giuseppe Conte, all'indomani della conferenza stampa dell'ex premier: "Indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l'elezione del ...Il Movimento dovrà fare una scelta di campo fra l'ex premier e il garante? "Se sarà così, la ...Anche se Conte e Grillo, come è presumibile, faranno pace e l’ex premier diventerà il nuovo Capo politico dei 5 Stelle. Allora a prevalere era il giocabinismo forcaiolo, le pa ...Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Esplodono le chat 5 Stelle dopo la rottura, via blog, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. "Ragazzi per me è finita, chiuso, siamo alla follia", scrive il deputato Roberto Ro ...