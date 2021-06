M5S: Grillo, ‘chiesto a Casaleggio di consentire voto su Rousseau’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Beppe Grillo rimette in pista Davide Casaleggio. Lo fa nel post sul suo blog dove dà il benservito all’ex premier Giuseppe Conte. “Indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l’elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau”, annuncia nel post sul suo blog, dove si fa ritrarre in una foto con i fogli della bozza dell’ex premier davanti al volto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Bepperimette in pista Davide. Lo fa nel post sul suo blog dove dà il benservito all’ex premier Giuseppe Conte. “Indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l’elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau”, annuncia nel post sul suo blog, dove si fa ritrarre in una foto con i fogli della bozza dell’ex premier davanti al volto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Grillo rompe con Conte: 'M5s non sia unipersonale'. 'Non possiamo lasciare che un movimento per la democrazia diretta e p… - kiara86769608 : RT @petergomezblog: Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capacità… -