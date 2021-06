M5S | Grillo | ' a Comitato direttivo chiederò piano d' azione da qui al 2023 | visione al 2050'

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - ABobbiese : RT @MatteoRichetti: A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa chia… - infoitinterno : M5S, Grillo: Indico votazione per comitato direttivo su Rousseau -

...accumulati dalGiuseppe Conte ' non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione '. Beppe...La replica divedi anche Live In Firenze,al bivio: la sfida- Conte Di fronte a tutto questosceglie, per ora, di non rispondere. Una sua replica, si apprende in da fonti ...Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Beppe Grillo rimette in pista Davide Casaleggio. Lo fa nel post sul suo blog dove dà il benservito all'ex premier Giuseppe Conte. "Indìco la consultazione in rete degli isc ...Ormai è scontro tra il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, e l'ex premier Giuseppe Conte. «Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici, idee, progetti, visi ...