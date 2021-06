M5S | dopo la mossa di Conte tutto tace | giallo su video Grillo

(Di martedì 29 giugno 2021) Silenzio, tacciono tutti da entrambi i fronti: Beppeda un lato, Giuseppedall’altro. A poco meno di 24 ore dalladell’ex premier, che in una conferenza stampa ha tentato di ‘stanare’ il fondatore del Movimento e uscire così dall’angolo, non si registrano né passi avanti né passi indietro. “Non ci sono novità”, assicura chi in queste ore ha avuto modo di parlare con l’ex premier. Mentre le persone più vicine ahanno interrotto ogni forma di comunicazione: “non possiamo dire nulla”, il messaggio che rimbalza. Ed èsulche ieri proprio ...

'Sono due grandi personalità che fanno parte integralmente della storia del. Una grande storia, ... Pocoha parlato anche il questore Francesco D'Uva , che si è schierato a favore del '..."Sono giorni complicati per il", ammette il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in un post su Facebook. E aggiunge: "Dai momenti di difficoltà arrivano sempre grandi svolte ...ISERNIA - Dopo aver letto una nota del M5S, il dirigente medico, Lucio Pastore, interviene per fare alcune precisazioni.Esponenti democratici e grillini chiedono al governo e al premier Draghi di tornare indietro sui suoi passi, a quelli di Fi e Fdi che plaudono ...