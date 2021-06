M5S, Di Sotto: “Post di Grillo ci ha stupiti, la nuova piattaforma era pronta” (Di martedì 29 giugno 2021) E alla fine Beppe Grillo indice il voto su Rousseau. “Io lo sto apprendendo adesso, mi è stato appena girato il Post. Noi non abbiamo un’esclusiva con il Movimento 5 Stelle: non è che potranno votare solo sulla nostra piattaforma. Altri elementi del contratto non li divulgo. Sono in attesa di sapere cosa si farà”. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è Giovanni Di Sotto, ad di Multicast Srl, l’azienda che ha progettato Sky Vote, il sistema di voto scelto dal M5S dopo il divorzio da Rousseau. Oggi però Beppe Grillo, nel silurare Giuseppe Conte, ha annunciato che il voto per il Comitato direttivo si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) E alla fine Beppeindice il voto su Rousseau. “Io lo sto apprendendo adesso, mi è stato appena girato il. Noi non abbiamo un’esclusiva con il Movimento 5 Stelle: non è che potranno votare solo sulla nostra. Altri elementi del contratto non li divulgo. Sono in attesa di sapere cosa si farà”. A parlare, interpellato dall’Adnkronos, è Giovanni Di, ad di Multicast Srl, l’azienda che ha progettato Sky Vote, il sistema di voto scelto dal M5S dopo il divorzio da Rousseau. Oggi però Beppe, nel silurare Giuseppe Conte, ha annunciato che il voto per il Comitato direttivo si ...

