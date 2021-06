M5S | Conte prende atto | ' Grillo ha scelto di fare padre padrone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Sceglie la linea del silenzio Giuseppe, dopo l'affondo di Beppe, che ha deciso di non ricucire ma dargli il benservito, di ftogliendogli il timone del M5S, affidatogli solo a febbraio scorso. Parlerà l'ex premier, ma non a caldo, si riserva ancora qualche ora per ragionare. A chi lo ha sentito in queste ore, raccontano diverse fonti all'Adnkronos, non ha nascosto l'amarezza, per la decisione di“diil” del Movimento, proprio quello che lo aveva invitato a nonieri, nella conferenza ...