M5S | Berlusconi | ‘rispetto loro travaglio | spero trovino identità e non ostacolino governo’

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sinceramente non è mio costume commentare le vicende interne di altre forze politiche. Voglio però aggiungere una considerazione: la crisi dei Cinquestelle non dipende dalle singole figure, è la conseguenza del‘vizio d’origine’. Sono una forza politica nata per dare sfogo a un sentimento di malcontento diffuso che hanno usato come trampolino per prendere il potere. Non avendo né un vero progetto né dei valori unificanti era ovvio che chiamati alla prova dell’agire implodessero. Ora guardo con rispetto al, sperando che non crei difficoltà all’esecutivo e che —per il bene della democrazia— ...

Invece è arrivato un "no" momentaneo all'idea del partito unico del centrodestra lanciata da Silvio: " Non è all'ordine del giorno. Il partito unico non è una cosa che nasce a tavolino o ...Assomiglia tanto a una definizione brutale di come ha funzionatofino ad oggi. Che ne pensi? ...lo adora. Grillo non può sfiduciare Draghi perché ci ha messo la faccia. E Conte? Nessuno ...Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Sinceramente non è mio costume commentare le vicende interne di altre forze politiche. Voglio però aggiungere una considerazione: la crisi dei Cinquestelle non dipende dal ...ROMA (ITALPRESS) – "Nessuno ha mai parlato della fine dell'anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023. Nel frattempo, ovviamente, Forza Italia va avanti – fin dalle pro ...