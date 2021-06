M5s, attesa per la risposta di Grillo a Conte. Di Maio si dice “ottimista”: “Vincerà il dialogo”. Sibilia: “Si parla di Statuto che nessuno ha visto” (Di martedì 29 giugno 2021) Alle condizioni “imprescindibili” di Giuseppe Conte, (per ora) Beppe Grillo risponde con il silenzio. Se ieri a caldo, appena terminata la conferenza stampa del leader in pectore, era trapelata la notizia di un video di risposta del garante che sarebbe stato pubblicato al più tardi in serata, quando sono passate quasi 24 ore tutto tace. Nessuna reazione ufficiale, nessun commento e nessun portavoce titolato a trasmettere informazioni. Il Movimento 5 stelle aspetta nel limbo di sapere quale sarà il suo destino. Dalla replica del fondatore M5s infatti, dipenderà tutto il futuro del progetto. A metterlo in chiaro ieri è stato lo stesso ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Alle condizioni “imprescindibili” di Giuseppe, (per ora) Bepperisponde con il silenzio. Se ieri a caldo, appena terminata la conferenza stampa del leader in pectore, era trapelata la notizia di un video didel garante che sarebbe stato pubblicato al più tardi in serata, quando sono passate quasi 24 ore tutto tace. Nessuna reazione ufficiale, nessun commento e nessun portavoce titolato a trasmettere informazioni. Il Movimento 5 stelle aspetta nel limbo di sapere quale sarà il suo destino. Dalla replica del fondatore M5s infatti, dipenderà tutto il futuro del progetto. A metterlo in chiaro ieri è stato lo stesso ex ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, attesa per la risposta di Grillo a Conte. Di Maio si dice “ottimista”: “Vincerà il dialogo”. Sibilia: “Si parl… - rosdefilippis : RT @ilmanifesto: DUELLO AL SOLE #ilmanifesto #laprima del 29 giugno «Non sarò il prestanome di un leader ombra»: Conte sfida Grillo chie… - adrider_it : Una buona misura per combattere il sommerso viene sospesa, in attesa della sua definitiva cancellazione. Il governo… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: M5s, Conte sfida Grillo: “Non farò il leader dimezzato”. Attesa oggi la replica - Open_gol : In attesa delle parole di Grillo, ripercorriamo la storia d’amore tra l’ex premier e il M5S -