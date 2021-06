L’Unione Europea salva il Motorsport: la FIA ringrazia (Di martedì 29 giugno 2021) La FIA ed il Motorsport in genere possono tirare un sospiro di sollievo, dopo che L’Unione Europea ha deciso di graziare le corse. Dal 2017, il Parlamento Europeo sta discutendo di una normativa comunitaria per imporre l’assicurazione di responsabilità civile per qualunque veicolo a motore, sia che giri nel traffico che su una proprietà privata (come una pista ad esempio). Una soluzione che rischiava di ammazzare il mondo delle cose, perché con i premi da pagare si rischiava il collasso economico dell’intero settore. Fortunatamente, l’UE ha approvato una soluzione provvisoria, che esclude le auto da corsa. Una vittoria totale per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) La FIA ed ilin genere possono tirare un sospiro di sollievo, dopo cheha deciso di graziare le corse. Dal 2017, il Parlamento Europeo sta discutendo di una normativa comunitaria per imporre l’assicurazione di responsabilità civile per qualunque veicolo a motore, sia che giri nel traffico che su una proprietà privata (come una pista ad esempio). Una soluzione che rischiava di ammazzare il mondo delle cose, perché con i premi da pagare si rischiava il collasso economico dell’intero settore. Fortunatamente, l’UE ha approvato una soluzione provvisoria, che esclude le auto da corsa. Una vittoria totale per la ...

