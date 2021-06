L’Uefa ricorda la semifinale di Euro 2000 tra Olanda e Italia. Era il 29 giugno di 21 anni fa (Di martedì 29 giugno 2021) Esattamente 21 anni fa andava in scena una delle partite più emozionanti disputate dall’Italia agli Europei, che ancora oggi fa rivivere momenti indelebili. Era la semifinale di Euro 2000 tra Olanda e Italia. Ad Amsterdam la nazionale di Dino Zoff staccò il pass per la finale dell’Europeo superando i padroni di casa dell’Olanda dopo i calci di rigore, dopo he nei 90 minuti si era conclusa sullo 0-0. Protagonista assoluto Francesco Toldo. L’ex Inter parò nei tempi regolamentari un rigore a Frank De Boer, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Esattamente 21fa andava in scena una delle partite più emozionanti disputate dall’aglipei, che ancora oggi fa rivivere momenti indelebili. Era laditra. Ad Amsterdam la nazionale di Dino Zoff staccò il pass per la finale dell’peo superando i padroni di casa dell’dopo i calci di rigore, dopo he nei 90 minuti si era conclusa sullo 0-0. Protagonista assoluto Francesco Toldo. L’ex Inter parò nei tempi regolamentari un rigore a Frank De Boer, ...

