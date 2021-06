Love Island Italia: quando andrà in onda l’ultima puntata del dating show (Di martedì 29 giugno 2021) . Una prima edizione che ha riscontrato il pieno gradimento del pubblico Giulia De LellisLa storia della televisione ci ha ormai insegnato che non si possa mai prevedere l’esito di un programma. Troppi sono le varianti che contribuiscono all’esito finale. Non solo e soltanto i gusti del pubblico, ma anche, e soprattutto, quanto gli interpreti sapranno coinvolgere i telespettatori. A partire da chi presenta per poi scendere via via a tutti gli altri protagonisti, tutti insieme, ognuno con il suo specifico contributo, dovranno trovare quell’intesa perfetta che è sinonimo, in molti casi, del successo finale. Non vi è più alcun dubbio sul fatto che la prima edizione di ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) . Una prima edizione che ha riscontrato il pieno gradimento del pubblico Giulia De LellisLa storia della televisione ci ha ormai insegnato che non si possa mai prevedere l’esito di un programma. Troppi sono le varianti che contribuiscono all’esito finale. Non solo e soltanto i gusti del pubblico, ma anche, e soprattutto, quanto gli interpreti sapranno coinvolgere i telespettatori. A partire da chi presenta per poi scendere via via a tutti gli altri protagonisti, tutti insieme, ognuno con il suo specifico contributo, dovranno trovare quell’intesa perfetta che è sinonimo, in molti casi, del successo finale. Non vi è più alcun dubbio sul fatto che la prima edizione di ...

