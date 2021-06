LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) anticipazioni settimanali puntate LOVE is in the air da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021: Serkan rivela a Engin l’identità del ladro del disegno del lampadario: Kaan. Con l’intento di punire il colpevole, Serkan vuole comprare la società di Kaan e vuole anche riprendersi il progetto del green hotel. In questo caso il vantaggio sarebbe doppio, perché potrebbe anche riavvicinare Eda dato che l’idea dell’hotel era sua. Engin riesce a convincere Serkan a fare una passeggiata, durante la quale il giovane imprenditore acquista un vestito a fiori per Eda. Seyfi e Sirius si coalizzano per orientare le attenzioni di Serkan verso ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 giugno 2021)settimanali puntateis in the air da lunedì 5 a venerdì 9: Serkan rivela a Engin l’identità del ladro del disegno del lampadario: Kaan. Con l’intento di punire il colpevole, Serkan vuole comprare la società di Kaan e vuole anche riprendersi il progetto del green hotel. In questo caso il vantaggio sarebbe doppio, perché potrebbe anche riavvicinare Eda dato che l’idea dell’hotel era sua. Engin riesce a convincere Serkan a fare una passeggiata, durante la quale il giovane imprenditore acquista un vestito a fiori per Eda. Seyfi e Sirius si coalizzano per orientare le attenzioni di Serkan verso ...

Advertising

ChiccaChan96 : RT @ChiccaChan96: ??[Welcome! ??]?? Finalmente 'Bosch City' È STATA RINNOVATA..AMO TANTISSIMO il risultato, così 'GREEN'!! ???? ~???? - - - Fi… - artemisreyna : RT @HLdailymediaIT: ??| ????: sono stati aggiunti altri cartelloni pubblicitari per annunciare le altre date del Love On Tour di Harry Styles… - irexoutside : RT @zjmwith1d: Mi mancano gli 'All the love' di Harry nei tweet. Mi manca Harry che twitta. - Midissocio4 : @share_the_love_ Bene, progetti per oggi? - share_the_love_ : @Midissocio4 bene dai,tu? -