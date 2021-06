Love Is In The Air anticipazioni: ALPTEKIN avrà un infarto, ecco perché (Di martedì 29 giugno 2021) I sensi di colpa per quanto successo ai genitori di Eda Yildiz (Hande Ercel) provocheranno un grosso problema di salute a ALPTEKIN Bolat (Ahmet Somers). Nelle puntate italiane di Love Is In The Air in onda tra qualche settimana, il padre di Serkan (Kerem Bursin) avrà infatti un infarto e si renderà necessario il suo ricovero in ospedale… Leggi anche: Love IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledi 30 giugno 2021 Love Is In The Air, news: ALPTEKIN è coinvolto nella morte dei genitori di Eda Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 giugno 2021) I sensi di colpa per quanto successo ai genitori di Eda Yildiz (Hande Ercel) provocheranno un grosso problema di salute aBolat (Ahmet Somers). Nelle puntate italiane diIs In The Air in onda tra qualche settimana, il padre di Serkan (Kerem Bursin)infatti une si renderà necessario il suo ricovero in ospedale… Leggi anche:IS IN THE AIR,puntata di mercoledi 30 giugno 2021Is In The Air, news:è coinvolto nella morte dei genitori di Eda Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post ...

