Lotta | Europei junior 2021 | Italia senza medaglie nello stile libero

(Di martedì 29 giugno 2021) Si chiude a Dortmund, in Germania, la seconda giornata deglidi, che non porta all’altre soddisfazioni: eliminati infatti tutti gli azzurrini impegnati, tra ripescaggi (Simone Vincenzo Piroddu ed Alberto Maiorana) ed eliminatorie (Alessandro Cimiero, Luca Finizio e Davide Cossu). Nei ripescaggi dei -57 kg Simone Vincenzo Piroddu è stato battuto ai punti per 5-8 dal greco Ioannis Martidis, mentre nei ripescaggi dei -65 kg Alberto Maiorana è stato superato dal belga Ayub Musaev, che ha vinto per superiorità ...

Advertising

FijlkamOfficial : Europei Juniores: chiude lo stile libero e domani esordisce la femminile - isladecoco7 : RT @_Velies_: Ma alle Olimpiadi tutti gli atleti si inginocchieranno o la lotta al rasismoh è selettiva? Il circo è solo per gli europei di… - _Velies_ : Ma alle Olimpiadi tutti gli atleti si inginocchieranno o la lotta al rasismoh è selettiva? Il circo è solo per gli… - AssembleaER : #Dsr @igor_taruffi @CoraggiosaEr Se siamo la regione che spende meglio i soldi europei è grazie alle nostre struttu… - Lukyluke311 : 3). Un sondaggio del Pew Research Center del 2020 ha intervistato quattordici membri della NATO (europei più Canad… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Europei

OA Sport

'Un'altra giornata die di alta resistenza dove appunto anche alla cittadinanza di Crotone è ... in cui si basano appunto tutti sugli Standarddel soccorso tecnico urgente, che prevedono ......confonde i consumatori che avevano apprezzato questa iniziativa e contraddice gli obiettivi...rischia di far passare in Europa il messaggio sbagliato che l'Italia non dà il massimo nella...Si chiude a Dortmund, in Germania, la seconda giornata degli Europei junior 2021 di lotta, che non porta all'Italia altre soddisfazioni: eliminati infatti tutti gli azzurrini impegnati, tra ripescaggi ...Roma, 29 giugno 2021 – I liberisti italiani non riescono a conquistare finali in queste prime due giornate dei Campionati Europei Juniores, in scena all’Helmut-Körnig-Halle di Dortmund. Con le gare di ...