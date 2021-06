Lorenzo, morto a 24 anni schiacciato da un trattore mentre lavorava (Di martedì 29 giugno 2021) Un altro infortunio sul lavoro mortale, questa volta a Greve in Chianti: un ragazzo di appena 24 anni è morto schiacciato da un trattore mentre lavorava in azienda. Si chiamava Lorenzo Fino. Questa mattina, intorno alle 8, Lorenzo Fino, questo il nome della vittima, è salito come ogni giorno sul trattore a cingoli per lavorare nell’azienda “Panzanello”. A causa del terreno scosceso, il giovane ha perso il controllo del mezzo e cadendo è rimasto incastrato sotto il mezzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Un altro infortunio sul lavoro mortale, questa volta a Greve in Chianti: un ragazzo di appena 24da unin azienda. Si chiamavaFino. Questa mattina, intorno alle 8,Fino, questo il nome della vittima, è salito come ogni giorno sula cingoli per lavorare nell’azienda “Panzanello”. A causa del terreno scosceso, il giovane ha perso il controllo del mezzo e cadendo è rimasto incastrato sotto il mezzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il ...

