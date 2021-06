L’omicidio di Chiara, l'arrestato ha 16 anni e ha confessato: “Ho sentito una spinta superiore”. È accusato di omicidio premeditato (Di martedì 29 giugno 2021) Non è ancora chiaro il movente. L'accusa è omicidio premeditato. Per il pm il giovane aveva pianificato il delitto, era uscito con un coltello. Si valuta la perizia psichiatrica per il ragazzo, che ha anche detto «lei voleva morire» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 29 giugno 2021) Non è ancora chiaro il movente. L'accusa è. Per il pm il giovane aveva pianificato il delitto, era uscito con un coltello. Si valuta la perizia psichiatrica per il ragazzo, che ha anche detto «lei voleva morire»

