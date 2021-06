L'omicidio di Chiara. "C’è tanta fragilità psicologica nei ragazzi e noi la stiamo sottovalutando" (Di martedì 29 giugno 2021) “C’è tanta fragilità psicologica nei ragazzi e noi la stiamo sottovalutando, senza capire che ogni volta che succede un episodio grave come un omicidio per mano di un adolescente il fallimento è di tutta la società”. Eppure gli strumenti per intercettare il disagio, un problema, anche una patologia mentale ci sarebbero, “ma noi arriviamo sempre dopo, dovremmo invece prendere per mano il ragazzo, fargli vedere il problema che lo ha travolto. Solo così potrebbe comprenderlo”. Maura Manca è psicologa clinica e psicoterapeuta, nonché presidente dell’Osservatorio Nazionale ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) “C’èneie noi la, senza capire che ogni volta che succede un episodio grave come unper mano di un adolescente il fallimento è di tutta la società”. Eppure gli strumenti per intercettare il disagio, un problema, anche una patologia mentale ci sarebbero, “ma noi arriviamo sempre dopo, dovremmo invece prendere per mano il ragazzo, fargli vedere il problema che lo ha travolto. Solo così potrebbe comprenderlo”. Maura Manca è psicologa clinica e psicoterapeuta, nonché presidente dell’Osservatorio Nazionale ...

