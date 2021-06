Lombardia: sostiene teatro e sale cinema con 'Next', stanziato oltre 1 mln (2) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - "Sostengo con convinzione il progetto Next che quest'anno, per via della lunga stagione pandemica conclusa, assume - ha sottolineato l'assessore Galli - un'importanza strategica nell'ambito delle politiche culturali relative allo spettacolo, ancora maggiore. Lo spettacolo dal vivo, congelato da tre lockdown consecutivi, è tornato finalmente in scena. Tuttavia, le ferite economiche e sociali lasciate dalla clausura forzata sono ben lontane dall'essere rimarginate. Next avrà il compito di contribuire alla ricomposizione del tessuto aggregativo delle nostre comunità territoriali promuovendo una rinnovata socialità culturale". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - "Sostengo con convinzione il progettoche quest'anno, per via della lunga stagione pandemica conclusa, assume - ha sottolineato l'assessore Galli - un'importanza strategica nell'ambito delle politiche culturali relative allo spettacolo, ancora maggiore. Lo spettacolo dal vivo, congelato da tre lockdown consecutivi, è tornato finalmente in scena. Tuttavia, le ferite economiche e sociali lasciate dalla clausura forzata sono ben lontane dall'essere rimarginate.avrà il compito di contribuire alla ricomposizione del tessuto aggregativo delle nostre comunità territoriali promuovendo una rinnovata socialità culturale".

