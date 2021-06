Lombardia: De Vecchi nuovo difensore regionale (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Gianalberico De Vecchi è il nuovo difensore regionale della Lombardia. Lo ha eletto oggi il consiglio regionale della Lombardia con 44 voti: l’elezione è avvenuta alla quarta votazione, dove era necessario il raggiungimento del quorum di 41 voti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Gianalberico Deè ildella. Lo ha eletto oggi il consigliodellacon 44 voti: l’elezione è avvenuta alla quarta votazione, dove era necessario il raggiungimento del quorum di 41 voti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

