Lombardia: avvocato primo ricorso, 'difensore Pirellone ancora illegittimo' (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - L'avvocato Giuseppe Fortunato, che con il suo ricorso al Consiglio di Stato ha fatto decadere a maggio la nomina di Carlo Lio a difensore civico della Lombardia, ritiene che anche l'ultima nomina non sia legittima. "Al giudice amministrativo mi sono già rivolto per chiedere il rispetto delle leggi e della sentenza emanata ma non escludo ogni altra azione a tutela della legalità persistentemente violata", spiega in una nota Fortunato. "Il Consiglio regionale - spiega - non ha ottemperato correttamente alla sentenza, intromettendo l'avvocato De Vecchi che non c'entrava con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - L'Giuseppe Fortunato, che con il suoal Consiglio di Stato ha fatto decadere a maggio la nomina di Carlo Lio acivico della, ritiene che anche l'ultima nomina non sia legittima. "Al giudice amministrativo mi sono già rivolto per chiedere il rispetto delle leggi e della sentenza emanata ma non escludo ogni altra azione a tutela della legalità persistentemente violata", spiega in una nota Fortunato. "Il Consiglio regionale - spiega - non ha ottemperato correttamente alla sentenza, intromettendo l'De Vecchi che non c'entrava con ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia avvocato Lombardia: De Vecchi nuovo difensore regionale Milanese, 68 anni, avvocato con studio nel capoluogo lombardo, ha conseguito la laurea in ... Al Difensore regionale della Lombardia sono attribuiti anche i compiti di Garante dei detenuti e di Garante ...

Lombardia: De Vecchi nuovo difensore regionale Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Gianalberico De Vecchi è il nuovo difensore regionale della Lombardia. Lo ha eletto oggi il consiglio regionale della Lombardia con 44 voti: l’elezione è avvenuta alla qu ...

