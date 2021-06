Locatelli Juventus, arriva la conferma: “Sarà il primo colpo per Allegri” (Di martedì 29 giugno 2021) Locatelli Juventus – La Juventus è sempre più vicina a mettere le mani su Manuel Locatelli. Il regista italiano è considerato il rinforzo adatto per centellinare una mediana che ha faticato molto più del previsto a trovare una propria identità in una stagione, quella scorsa, assolutamente travagliata per i bianconeri. Le prestazioni importanti fornite dall’ex Milan all’Europeo hanno confermato i suoi progressi, già evidenziati sotto al gestione di De Zerbi. Locatelli Juventus, le ultimissime sul centrocampista L’affare dovrebbe stagliarsi sui 40 milioni di euro: da ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 giugno 2021)– Laè sempre più vicina a mettere le mani su Manuel. Il regista italiano è considerato il rinforzo adatto per centellinare una mediana che ha faticato molto più del previsto a trovare una propria identità in una stagione, quella scorsa, assolutamente travagliata per i bianconeri. Le prestazioni importanti fornite dall’ex Milan all’Europeo hannoto i suoi progressi, già evidenziati sotto al gestione di De Zerbi., le ultimissime sul centrocampista L’affare dovrebbe stagliarsi sui 40 milioni di euro: da ...

romeoagresti : #Juve, non solo #Locatelli: nei prossimi giorni è previsto un contatto tra #Cherubini e #Antun, agente di #Dybala.… - ZZiliani : A questo punto, se per avere #Locatelli la #Juventus è persino disposta a sacrificare #Dragusin, il problema divent… - MarcelloChirico : #Locatelli ?? #Juventus Fumata bianco-nera in arrivo???? 32mln + Dragusin. Formula: prestito biennale con obbligo… - TheMattDP10 : ?? JUVENTUS | È LUI LA PRIMA ALTERNATIVA A LOCATELLI? - ArcangeloBarone : Cmq, a logica, Xhaka e locatelli sono proprio due tipologie diverse di calciatori, con nulla in comune...quindi...… -