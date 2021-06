Liverpool | quote del club e Anfield in pegno alle banche La situazione

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Prestito da 230 mln: Liverpool e Anfield in pegno alle banche: Anfield e le quote del Liverppol i… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool quote

Calcio News 24

... del resto Williams, arrivato nel 2019 alla prima squadra deldopo la trafila nelle ... di Claudio Franceschini) PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e: le "speciali" sull'Italia PROBABILI ......sull'acceleratore gli elvetici sono tornati a +2 ancora grazie al centrocampista del, ... Probabili formazioni Macedonia del Nord Olanda/: turnover Orange? VIDEO SVIZZERA TURCHIA 3 - 1: ...Il Liverpool ha richiesto un finanziamento di 250 milioni di euro, mettendo in pegno non solo quote del club ma anche Anfield Come riporta il Corriere della Sera, il Liverpool avrebbe impegnato quote ...Anfield e le quote del Liverppol in pegno alle banche in una operazione di finanziamento da oltre 230 milioni di euro. Il club inglese ha infatti utilizzato anche il proprio storico impianto come pegn ...