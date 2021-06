LIVE Svezia-Ucraina, Europei 2021 in DIRETTA: Malinovskyi parte dalla panchina! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Questi gli schieramenti tattici delle due squadre: Sweden versus Ukraine: who's going through?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021 20.38 L’Ucraina è arrivata terza nel Gruppo C di EURO 2020 grazie a un 2-1 sulla Macedonia del Nord a Bucarest alla seconda giornata. Ha esordito con una sconfitta contro Olanda ad Amsterdam (2-3) e ha chiuso con un’altra sconfitta contro l’Austria a Bucarest (0-1). 20.36 La Svezia ha iniziato UEFA EURO 2020 pareggiando 0-0 contro la Spagna a Siviglia e battendo 1-0 la Slovacchia a San Pietroburgo. Il 3-2 ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Questi gli schieramenti tattici delle due squadre: Sweden versus Ukraine: who's going through?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29,20.38 L’è arrivata terza nel Gruppo C di EURO 2020 grazie a un 2-1 sulla Macedonia del Nord a Bucarest alla seconda giornata. Ha esordito con una sconfitta contro Olanda ad Amsterdam (2-3) e ha chiuso con un’altra sconfitta contro l’Austria a Bucarest (0-1). 20.36 Laha iniziato UEFA EURO 2020 pareggiando 0-0 contro la Spagna a Siviglia e battendo 1-0 la Slovacchia a San Pietroburgo. Il 3-2 ...

