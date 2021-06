LIVE Serbia-Repubblica Dominicana | Preolimpico basket in DIRETTA | padroni di casa favoriti nel primo match del torneo

(Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella prima sfida del2021 didi Belgrado trae ididella. In principio, questa sfida doveva essere il secondo incontro di giornata, ma la partita tra Senegal e Porto Rico è saltata a causa di problematiche dovute al Covid che hanno costretto la prima delle due nazionali citate a dare forfait alla manifestazione. La ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Francia-Serbia 54-63 basket femminile finale Europei 2021 (DIRETTA) - #Francia-Serbia #54-63 #basket -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serbia

OA Sport

Slovenia Zone D " Rivne (UKR) - Nominations - Draw - Day 1 - Day 2 - Day 3 -Scores Belarus, Cyprus, Latvia, Moldova,and Ukraine.Domenica 27 giugno alle ore 21.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sky Sport Arena ed instreaming sullo stesso canale tramite le app di Sky Go e Now Tv. SEGUI FRANCIA -IN ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima sfida del preolimpico 2021 di basket di Belgrado tra Repubblica Domini ...Francia e Serbia si sfidano nel match valido per la finale degli Europei 2021 di basket femminile. Le transalpine giungono da una semifinale controllata contro la Bielorussia, le ...