LIVE Serbia-Repubblica Dominicana | Preolimpico basket in DIRETTA | inizia la sfida!

(Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-2 Liz realizza i primi due punti per la. 8-0 Layup vincente di Bjelica. 6-0 Ladomina sotto canestro, Marjanovic prende un rimbalzo in attacco, dopo una tripla sbagliata da Bjelica, e schiaccia in testa alla difesa avversaria. 4-0 Schiacciatona di Bjelica. 2-0 Subito Marjanovic su assist di Micic. 20.15 SI PARTE! 20.10 Tra cinque minuti ci sarà la palla a due. 20.05 La, sulla carta, è nettamente superiore e dovrebbe trionfare senza problemi. Ma nella pallacanestro non si sa mai. 20.00 Buonasera amici ed amiche ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Francia-Serbia 54-63 basket femminile finale Europei 2021 (DIRETTA) - #Francia-Serbia #54-63 #basket -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serbia

OA Sport

Slovenia Zone D " Rivne (UKR) - Nominations - Draw - Day 1 - Day 2 - Day 3 -Scores Belarus, Cyprus, Latvia, Moldova,and Ukraine.Domenica 27 giugno alle ore 21.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sky Sport Arena ed instreaming sullo stesso canale tramite le app di Sky Go e Now Tv. SEGUI FRANCIA -IN ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Buonasera amici ed amiche di OA Sport, Serbia-Repubblica Dominicana inizierà tra un quarto d'ora. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti all ...Francia e Serbia si sfidano nel match valido per la finale degli Europei 2021 di basket femminile. Le transalpine giungono da una semifinale controllata contro la Bielorussia, le ...