LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 94-76, Preolimpico basket in DIRETTA: Teodosic e compagni spazzano via gli ospiti nel quarto periodo (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 La partita finisce qua, vince la Serbia 94-76. Per tre quarti c’è stato grande equilibrio e la Repubblica Dominicana ha dato del filo da torcere alla Serbia. Nel quarto periodo, però, Teodosic e compagni hanno spazzato via gli avversari. 94-76 Bomba di Andjusic. Passivo davvero troppo pesante per la Repubblica Dominicana. 91-76 Dobric fa 2/2 ai liberi. 89-76 Due punti per Santos. 89-74 Ancora Petrusev. La Serbia la ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 La partita finisce qua, vince la94-76. Per tre quarti c’è stato grande equilibrio e laha dato del filo da torcere alla. Nel, però,hanno spazzato via gli avversari. 94-76 Bomba di Andjusic. Passivo davvero troppo pesante per la. 91-76 Dobric fa 2/2 ai liberi. 89-76 Due punti per Santos. 89-74 Ancora Petrusev. Lala ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 78-72 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni cercano l’allungo decisivo -… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 52-57 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni di casa provano a cambiare marcia… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 47-47 Preolimpico basket in DIRETTA: Liz e Solano fanno tremare i padroni di casa… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 37-34 Preolimpico basket in DIRETTA: gli ospiti tornano a contatto - #Serbia-Rep… - davidjg25 : Domicana ???? ?? Serbia ???? -